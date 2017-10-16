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Тренер: "Милан" способен финишировать в первой четверке чемпионата Италии по футболу

Спорт
16 октября, 4:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

В воскресенье "Милан" уступил "Интеру" со счетом 2:3 в гостевом матче восьмого тура первенства страны

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ТАСС, 16 октября. Футбольный клуб "Милан" способен завершить чемпионат Италии в первой четверке. Такое мнение высказал главный тренер команды Винченцо Монтелла, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканала Mediaset Premium.

В воскресенье "Милан" уступил "Интеру" со счетом 2:3 в гостевом матче восьмого тура чемпионата страны. Игра прошла на стадионе "Сан-Сиро".

"Мы провели отличный второй тайм, я очень горжусь тем, что мы играли с душой настоящего "Милана", играли так, как мне нравится. Жаль, что не получилось набрать очков, но по качеству футбола команда находится на правильном пути. После этого матча мы можем чувствовать оптимизм, я вижу, что стакан наполовину полон и хочу продолжить работу", - сказал Монтелла.

"Соперник был гораздо лучше в реализации моментов, но я призываю игроков использовать этот характер в будущем, потому что если мы будем играть так, то больше не проиграем, - продолжил тренер. - Ход матча изменился, потому что мы показали гордость и решимость проявить себя. Трудно сделать одним целым новый проект с таким количеством новых игроков, особенно когда у вас не так много времени. Но я считаю, что финиш в топ-4 абсолютно реален".

"Милан" с 12 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. В следующем туре миланский клуб 22 октября примет "Дженоа".

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