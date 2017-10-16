Вадим Шипачев забросил шайбу в дебютном матче НХЛ за "Вегас"

ТАСС, 16 октября. Российский нападающий Вадим Шипачев забросил первую шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард отличился в дебютном матче за клуб "Вегас Голден Найтс", который победил на своей площадке "Бостон" со счетом 3:1.

30-летний хоккеист провел на площадке 10 минут 26 секунд, забросив шайбу в конце второго периода, которая оказалась победной. Россиянин заработал по итогам матча показатель полезности "+2". Также в составе хозяев отличились Алекс Тух и Оскар Линдберг. Гости ответили точным броском Давида Крейчи.

14 октября "Вегас" вернул Шипачева из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвз". Хоккеист был отправлен в АХЛ 4 октября. Форвард провел в составе "Вегаса" четыре предсезонные игры, в которых отметился одной результативной передачей. В составе "Чикаго Вулвз" россиянин не провел ни одного матча.

Шипачев весной подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом "Вегас", став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Шипачев выигрывал чемпионат мира в составе сборной России в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.

"Вегас" одержал четыре победы в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков.

We've got another first! This time, it's @VShipachyov potting No. 1. #BOSvsVGK pic.twitter.com/zDwZPVtgVR — NHL (@NHL) 16 октября 2017 г.