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Вадим Шипачев забросил шайбу в дебютном матче НХЛ за "Вегас"

Спорт
16 октября, 4:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

30-летний нападающий впервые в карьере отличился в Национальной хоккейной лиге и принес победу своему клубу в игре с "Бостоном" - 3:1

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Вадим Шипачев

Вадим Шипачев

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 16 октября. Российский нападающий Вадим Шипачев забросил первую шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард отличился в дебютном матче за клуб "Вегас Голден Найтс", который победил на своей площадке "Бостон" со счетом 3:1.

30-летний хоккеист провел на площадке 10 минут 26 секунд, забросив шайбу в конце второго периода, которая оказалась победной. Россиянин заработал по итогам матча показатель полезности "+2". Также в составе хозяев отличились Алекс Тух и Оскар Линдберг. Гости ответили точным броском Давида Крейчи.

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14 октября "Вегас" вернул Шипачева из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвз". Хоккеист был отправлен в АХЛ 4 октября. Форвард провел в составе "Вегаса" четыре предсезонные игры, в которых отметился одной результативной передачей. В составе "Чикаго Вулвз" россиянин не провел ни одного матча.

Шипачев весной подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом "Вегас", став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Шипачев выигрывал чемпионат мира в составе сборной России в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.

"Вегас" одержал четыре победы в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков.

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