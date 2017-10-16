Претендентский бой Градович - Дохени пройдет 15 декабря в Екатеринбурге

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МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полулегком весе между россиянином Евгением Градовичем и австралийцем Ти Джеем Дохени пройдет 15 декабря в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
"Мы договорились о проведении боя 15 декабря в Екатеринбурге", - сказал он.
Главным поединком вечера будет поединок российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Наиболее вероятным соперником Поветкина на данный момент является румын Кристиан Хаммер.
Градович, бывший чемпион мира по версии IBF, в последнем поединке 5 мая по очкам победил колумбийца Уго Беррио.
Всего в активе 31-летнего россиянина 23 победы (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 30-летнего Дохени 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.