Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Претендентский бой Градович - Дохени пройдет 15 декабря в Екатеринбурге

Спорт
16 октября, 8:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Победитель поединка станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полулегком весе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Градович

Евгений Градович

© AP Photo/Kin Cheung

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полулегком весе между россиянином Евгением Градовичем и австралийцем Ти Джеем Дохени пройдет 15 декабря в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

Смотрите также

Промоутер Хорна готов обсудить с Макгрегором возможность проведения боя по правилам бокса

Боксер Ортис провалил второй допинг-тест, ему грозит не менее 6 месяцев дисквалификации

Британец Гроувз победил соотечественника Кокса в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса

"Мы договорились о проведении боя 15 декабря в Екатеринбурге", - сказал он.

Главным поединком вечера будет поединок российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Наиболее вероятным соперником Поветкина на данный момент является румын Кристиан Хаммер.

Градович, бывший чемпион мира по версии IBF, в последнем поединке 5 мая по очкам победил колумбийца Уго Беррио.

Всего в активе 31-летнего россиянина 23 победы (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 30-летнего Дохени 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
СМИ: судно с углем из США повредило причал в порту Одессы
3
Станцию скорой помощи в Лобне проверят в связи со смертью актера Марьянова
4
Нетаньяху: Трамп диктует союзникам в Европе единственный способ сохранения ядерной сделки
5
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
6
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человек
7
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама