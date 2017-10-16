"Лос-Анджелес" обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анже Копитар (13-я минута), Джейк Маззин (32) и Дрю Даути (46). У проигравших отличились Джош Бэйли (29) и Кейси Сизикас (55).
Российский нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин провел на площадке 10 минут и результативными действиями не отметился.
В турнирной таблице Западной конференции "Лос-Анджелес" лидирует, набрав девять очков в пяти матчах. Команда выдала лучший старт сезона в истории со времен дебюта в НХЛ в 1967 году (9 очков из 10 возможных). "Айлендерс" на Востоке с пятью очками после шести встреч идут 10-ми.
В следующем матче "Лос-Анджелес" 19 октября примет "Монреаль", "Айлендерс" на следующий день в гостях сыграют с "Рейнджерс".