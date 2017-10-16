Хорват Чилич впервые в карьере поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

ТАСС, 16 октября. Хорват Марин Чилич поднялся с пятой на четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации. Чилич впервые в карьере стал четвертой "ракеткой" мира.

На прошлой неделе Чилич дошел до полуфинала турнира ATP в Шанхае, уступив первой "ракетке" мира испанцу Рафаэлю Надалю. Немец Александр Зверев проиграл в третьем круге соревнований и опустился с четвертого на пятое место в рейтинге. В финале турнира в Шанхае швейцарец Роджер Федерер обыграл Надаля.

Также в первой десятке произошли следующие изменения: серб Новак Джокович и швейцарец Стэн Вавринка потеряли по одной позиции, а австриец Доминик Тим и болгарин Григор Димитров поднялись на одну строчку.

Россиянин Андрей Рублев, на турнире в Шанхае проигравший во втором круге аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, сохранил 35-е место в рейтинге. Карен Хачанов на соревнованиях в Шанхае также проиграл в первом круге греку Стефаносу Циципасу, а Даниил Медведев в первом раунде уступил итальянцу Фабио Фоньини. Хачанов опустился на одну позицию, Медведев - на три.

Рейтинг ATP от 16 октября:

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 10465 очков;

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 8505;

3. (3) Энди Маррей (Великобритания) - 5290;

4. (5) Марин Чилич (Хорватия) - 4505;

5. (4) Александр Зверев (Германия) - 4400;

6. (7) Доминик Тим (Австрия) - 3935;

7. (6) Новак Джокович (Сербия) - 3765;

8. (9) Григор Димитров (Болгария) - 3590;

9. (8) Стэн Вавринка (Швейцария) - 3450;

10. (10) Давид Гоффен (Бельгия) - 2885...

35. (35) Андрей Рублев (Россия) - 1286...

40. (42) Карен Хачанов (Россия) - 1110...

64. (64) Даниил Медведев (Россия) - 784...

74. (79) Евгений Донской (Россия) - 707...

97. (87) Андрей Кузнецов (Россия) - 566.