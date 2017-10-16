Бельгиец Гоффен вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP

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ТАСС, 16 октября. Бельгиец Давид Гоффен поднялся на пять позиций и вышел на восьмое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
На прошлой неделе Гоффен во втором круге турнира ATP в Шанхае проиграл французу Жилю Симону. Итоговый турнир ATP будет сыгран в ноябре в Лондоне, в нем примут участие восемь сильнейших теннисистов по итогам года. На данный момент участие на соревнованиях себе гарантировали пять теннисистов. Швейцарец Стэн Вавринка, занимающий седьмое место в чемпионской гонке, ранее завершил текущий сезон из- за травмы и не сыграет на турнире в Лондоне.
Андрей Рублев, на турнире в Шанхае проигравший во втором круге аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, поднялся с 34-го на 32-е место в гонке. Карен Хачанов (44) и Даниил Медведев (62), завершившие соревнования в Шанхае на стадии первого раунда, сохранили свои позиции.
Чемпионская гонка АТP от 16 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9865 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 7505,
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 4310,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 3715,
5 (6). Григор Димитров (Болгария) - 3275,
6 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3150,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 2995,
8 (13). Давид Гоффен (Бельгия) - 2740,
9 (8). Пабло Карреньо Буста (Испания) - 2595,
10 (9). Новак Джокович (Сербия) - 2585,
32 (34). Андрей Рублев (Россия) - 1233...
44 (44). Карен Хачанов (Россия) - 1010...
62 (62). Даниил Медведев (Россия) - 717...
68 (75). Евгений Донской (Россия) - 672...
86 (82). Андрей Кузнецов (Россия) - 546.