Хоккеист "Авангарда" Сундстрем вернется в состав после болезни в начале декабря

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МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шведский нападающий омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Юхан Сундстрем, не играющий практически с начала сезона из-за заболевания, сможет выйти на лед в начале декабря. Об этом ТАСС сообщил президент омского клуба Владимир Шалаев.
Форвард перешел в "Авангард" нынешним летом и сыграл за клуб три матча, отметившись в них голевой передачей. Ранее сообщалось, что форвард не сможет сыграть до конца декабря из-за врожденного заболевания, из-за чего "Авангард" планировал искать еще одного нападающего.
"Сундстрем выйдет в первых числах декабря и будет играть. Ему замену мы не ищем", - сказал Шалаев.
В составе омичей также выступают три шведских игрока: защитник Юнас Анелев, нападающие Андре Петерссон и Деннис Эверберг.