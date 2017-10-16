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Хоккеист "Авангарда" Сундстрем вернется в состав после болезни в начале декабря

Спорт
16 октября, 10:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В нынешнем сезоне форвард сыграл в трех матчах, отметившись одной результативной передачей

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МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шведский нападающий омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Юхан Сундстрем, не играющий практически с начала сезона из-за заболевания, сможет выйти на лед в начале декабря. Об этом ТАСС сообщил президент омского клуба Владимир Шалаев.

Форвард перешел в "Авангард" нынешним летом и сыграл за клуб три матча, отметившись в них голевой передачей. Ранее сообщалось, что форвард не сможет сыграть до конца декабря из-за врожденного заболевания, из-за чего "Авангард" планировал искать еще одного нападающего.

"Сундстрем выйдет в первых числах декабря и будет играть. Ему замену мы не ищем", - сказал Шалаев.

В составе омичей также выступают три шведских игрока: защитник Юнас Анелев, нападающие Андре Петерссон и Деннис Эверберг.

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