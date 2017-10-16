Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекорд

ТАСС, 16 октября. Сборная России опустилась с 64-го на рекордно низкое для себя 65-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации.

В активе российской команды 563 очка. В октябре сборная России провела два товарищеских матча - с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1).

В первой шестерке рейтинга изменений не произошло: лидерство сохранила сборная Германии (1631 очко), далее идут команды Бразилии (1619), Португалии (1446), Аргентины (1445), Бельгии (1333), Польши (1323). Сборная Франции поднялась на одну позицию, став седьмой (1226), испанцы поднялись с 11-го места на восьмое (1218). Все эти сборные обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

Чилийцы, не попавшие на мировое первенство 2018 года, остались девятыми (1173), на 10-ю строчку впервые в истории поднялась команда Перу (1160). Сборная Швейцарии выбыла из десятки, опустившись с 7-го на 11-е место (1134).

Команда Эквадора потеряла больше всего мест в рейтинге, опустившись с 35-й на 60-ю позицию (608). Самый большой скачок совершила сборная Туркмении, поднявшись со 136-го на 114-е место (279).

Данный рейтинг будет учитываться при определении составов корзин для жеребьевки группового этапа чемпионата мира. В настоящий момент известен состав первой корзины, в которую попали сборные России (как представитель страны-организатора), Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции. Во вторую корзину вошли команды Испании, Англии, Колумбии, Мексики и Уругвая, остальные команды второй корзины определятся по итогам ноябрьских стыковых матчей. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Правила подсчета рейтинга ФИФА

В рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, - 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад - 0,5, 24-36 месяцев назад - 0,3, 36-48 месяцев назад - 0,2.

Баллы за каждый сыгранный матч начисляются по формуле "P = M x I x T x C".

М в данной формуле - начисляемые очки: 3 очка - за победу, 1 - за ничью, 0 - за поражение, победа в серии послематчевых пенальти оценивается в 2 очка, поражение - в 1. I - важность матча: коэффициент товарищеских игр равен 1, отборочных - 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций - 3, чемпионата мира - 4. T - сила соперника, которая определяется так: сила первой команды рейтинга оценивается в 200, сила команд, занимающих места со второго по 149-е - от 199 до 51, а сила любой из сборных, занимающих места ниже 150-го, равна 50. С - сила конфедерации: за победу над сборной из Южной Америки баллы умножаются на 1, из Европы - 0,99, Африки, Азии, Океании, Северной и Центральной Америки - 0,85.