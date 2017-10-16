Сборные Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании будут "сеяными" при жеребьевке стыков ЧМ-2018

ТАСС, 16 октября. Определились составы корзин при жеребьевке стыковых матчей в Европейской зоне за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Это стало известно после публикации октябрьского рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Команды, попавшие в стыковые матчи, разбиты на две корзины ("сеяные" и "несеяные") согласно октябрьскому рейтингу ФИФА. "Сеяными" стали сборные Швейцарии (11-е место в рейтинге), Италии (15), Хорватии (18), Дании (19). Во вторую корзину попали сборные Северной Ирландии (23), Швеции (25), Ирландии (26) и Греции (47).

Жеребьевка пройдет в Цюрихе 17 октября. Стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года пройдут 9-11 и 12-14 ноября.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.