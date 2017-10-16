Ткачев из "Ак Барса" признан лучшим форвардом прошедшей недели в КХЛ

ТАСС, 16 октября. Вратарь хельсинкского "Йокерита" Райан Заполски, защитник ярославского "Локомотива" Рушан Рафиков, нападающий казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев и форвард минского "Динамо" Егор Шарангович признаны лучшими игроками недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Запольски в трех матчах на прошлой неделе не пропустил ни одной шайбы, отразив 71 бросок. Рафиков вместе с командой одержал три победы в четырех матчах, набрав в них пять очков (один гол + четыре результативные передачи). Ткачев в четырех встречах прошлой недели набрал 8 (5+3) очков.

Шарангович, признанный лучшим новичком игровой недели, в трех матчах забросил две шайбы.