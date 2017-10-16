Немец Штилер рассудит матч Лиги Европы "Зенит" - "Русенборг"

ТАСС, 16 октября. Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером назначена на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы по футболу между российский "Зенитом" и норвежским "Русенборгом". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча группы L пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург". Начало матча - 20:00 мск.

Ассистентами Штилера станут Майк Пикель и Ян Зайдель, дополнительными судьями - Беньямин Бранд и Харм Осмерс. Четвертым арбитром будет Кристиан Гиттельманн.

Венгерская бригада судей во главе с Иштваном Водом обслужит матч группы F между молдавским "Шерифом" и российским "Локомотивом". Игра пройдет 19 октября в Тирасполе. Начало встречи - 22:05 мск.

Ассистентами главного судьи назначены Иштван Ольберт и Петер Береттян. Дополнительным арбитрами будут Ференц Карако и Йожеф Эрдош, а четвертым - Теодорос Георгиу.