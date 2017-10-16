Немец Штилер рассудит матч Лиги Европы "Зенит" - "Русенборг"

Экспонаты руками трогать: как путешествуют люди с ограниченными возможностямиОбщество 16 октября, 13:03
В отношении министра природных ресурсов Омской области организуют проверку из-за выбросовСибирь 16 октября, 13:03
Левченко предложил разработать систему стимулирования сбора налогов для регионов-доноровНовости партнеров 16 октября, 13:02
"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34Армия и ОПК 16 октября, 13:00
Вопрос об участии штангистов РФ в Юношеской олимпиаде будет решен на исполкоме IWFСпорт 16 октября, 12:59
Павел Колобков примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019Новости партнеров 16 октября, 12:57
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России TelegramОбщество 16 октября, 12:50
Что регионы РФ будут делать с объектами после ЧМ-2018Спорт 16 октября, 12:38
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в адрес российских портов выросла на 6%Транспорт 16 октября, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 октября. Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером назначена на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы по футболу между российский "Зенитом" и норвежским "Русенборгом". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Встреча группы L пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург". Начало матча - 20:00 мск.
Ассистентами Штилера станут Майк Пикель и Ян Зайдель, дополнительными судьями - Беньямин Бранд и Харм Осмерс. Четвертым арбитром будет Кристиан Гиттельманн.
Венгерская бригада судей во главе с Иштваном Водом обслужит матч группы F между молдавским "Шерифом" и российским "Локомотивом". Игра пройдет 19 октября в Тирасполе. Начало встречи - 22:05 мск.
Ассистентами главного судьи назначены Иштван Ольберт и Петер Береттян. Дополнительным арбитрами будут Ференц Карако и Йожеф Эрдош, а четвертым - Теодорос Георгиу.