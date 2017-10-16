Российский судья Еськов назначен на матч Лиги Европы "Хоффенхайм" - "Истанбул Башакшехир"

ТАСС, 16 октября. Бригада российских арбитров во главе с Алексеем Еськовым назначена на матч группового этапа Лиги Европы между немецким "Хоффенхаймом" и турецким клубом "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами Карасева будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, дополнительными ассистентами - Михаил Вилков и Владимир Москалев, резервным судьей - Валерий Данченко.

Встреча группы C пройдет 19 октября в Германии. Начало матча - 22:05 мск. "Хоффенхайм" после двух туров занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка, "Истанбул Башакшехир" с одним очком идет третьим.