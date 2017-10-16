Замминистра строительства и ЖКХ РФ высоко оценил подготовку стадиона в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Первый заместитель строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий высоко оценил подготовку стадиона в Нижнем Новгороде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ставицкий в понедельник вместе с заместителем губернатора Нижегородской области Антоном Авериным провел расширенное совещание на строящемся стадионе.

"Очевидно, что заказчик, генподрядчик, региональные власти проделали огромную работу. Готовность высокая, стадион получился очень красивый", - цитируют в пресс- службе Ставицкого. Также он отметил, что своевременный ввод в эксплуатацию всех футбольных арен - задача, приоритет которой на Госсовете обозначил президент РФ Владимир Путин, поэтому работа предстоит "напряженная".

Как отметили в пресс-службе, комиссия осмотрела строящиеся трибуны, внутренние помещения, футбольное поле, на котором до конца октября будут завершены работы по прошивке газона. На сегодняшний день на стадионе смонтировано около 75% кровли, на трибунах установлены более 30 тыс. кресел, продолжаются работы по благоустройству территории, монтажу инженерных сетей, в строительстве задействованы более 2 тыс. человек. Также продолжается подготовка городской инфраструктуры.

"В завершающей стадии находится реконструкция проспекта Молодежный, завершилась серьезная кампания по ремонту дорог нижегородской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в активной стадии строительство метро, а также дорог вокруг стадиона", - приводят слова Аверина в пресс-службе.

Программа подготовки Нижегородской области к чемпионату мира по футболу была утверждена первой среди всех регионов - организаторов и ее называют одной из самых масштабных в стране. Здесь пройдут шесть матчей чемпионата мира, в том числе встреча 1/4 финала. В рамках подготовки к турниру здесь запланировано строительство около 50 объектов, в том числе главный стадион, который возводят на месте слияния Оки и Волги. Также уже работает новый аэропорт, готовы спортивная база и тренировочная площадка, идет строительство новой станции метро, реконструкция проспекта, продолжаются ремонтные работы на трех стадионах.

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