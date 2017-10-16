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Медработник из Чувашии стал фигурантом первого уголовного дела о допинге в спорте

Спорт
16 октября, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Он подозревается в использовании в отношении спортсмена запрещенной субстанции и метода

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Допинг-проба

Допинг-проба

© ЕРА/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Первое уголовное дело по статье об использовании в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) метода было заведено в отношении медицинского работника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее МВД в ответ на официальный запрос члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева предоставило информацию о количестве лиц, привлеченных к наказанию в соответствии с новым законом об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. По данным МВД, за первое полугодие 2017 года было зарегистрировано одно преступление - сотрудниками полиции МВД по Чувашской Республике по статье 230.2 УК РФ.

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"Отделом по расследованиям РУСАДА совместно с сотрудниками одного из подразделений управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ проведены совместные мероприятия по пресечению противоправной деятельности медицинского персонала спортсмена. По результатам возбуждено уголовное дело по статье 230.2 УК РФ", - сообщил представитель РУСАДА.

В ноябре 2016 года в Уголовный кодекс РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ были введены две новые статьи - 230.1 и 230.2, устанавливающие ответственность за склонение спортсмена к использованию и за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте.

Согласно статье 230.2 УК РФ, тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, давшему спортсмену независимо от его согласия запрещенную субстанцию, будет грозить штраф до 1 млн рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет. Если же данные преступления повлекут по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, виновному грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Судья также может на 5 лет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.

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