Первое заседание Независимой организации допинг-тестирования пройдет до конца года

ТАСС, 16 октября. Первое заседание совета Независимой организации допинг-тестирования (ITA) пройдет до конца 2017 года. Об этом сообщает портал Insidethegames со ссылкой на председателя организации Валери Фурнейрон.

Предложение о создании ITA выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в марте. Планируется, что система заработает до начала Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а финансирование данного проекта останется за МОК. В октябре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил состав организации. Председателем ITA утверждена бывший министр спорта Франции Фурнейрон.

На заседании будет обсуждаться вопрос назначения первого генерального директора ITA. Отмечается, что выбор гендиректора станет ключевым эпизодом для формирования авторитета нового органа. Фигура главы ITA покажет фактическую степень независимости организации.

Также Фурнейрон заявила, что задача ITA на данном этапе состоит в том, чтобы завоевать доверие международных федераций и организаторов соревнований. Председатель ITA заявила, что слишком рано еще отвечать на вопрос, сможет ли организация полностью взять на себя ответственность за программу допинг-контроля на следующих Олимпийских и Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, которые начнутся менее чем через четыре месяца.

Исполком МОК на заседании в марте представил декларацию реформ в антидопинговой системе, состоящую из 12 пунктов. ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена. Атлеты для участия в международных соревнованиях должны будут сдать определенное количество допинг-тестов. По предложению МОК, атлет, не сдавший минимального количества этих проб, не будет допущен к участию в Олимпийских играх или чемпионате мира.