Более 300 молодых атлетов примут участие в первенстве СКФО по греко-римской борьбе в КЧР

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ЧЕРКЕССК, 16 октября. /ТАСС/. Первенство Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по греко-римской борьбе пройдет в столице Карачаево-Черкесии Черкесске с 20 по 22 октября. Организаторы рассчитывают, что в турнире примут участие более 300 спортсменов, сообщил в понедельник ТАСС вице-президент Федерации спортивной борьбы КЧР Беслан Махов.
"Схватки пройдут в 15 весовых категориях среди юношей 2002-2004 годов рождения. На соревнования заявлены все субъекты СКФО, ожидаем более 300 борцов. Основные дни состязаний - 21-22 октября. Нашу республику на первенстве представят более 20 спортсменов", - сказал Махов.
Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе "Купол". Борцы, показавшие лучшие результаты, представят свои регионы на первенстве России, которое запланировано на ноябрь.