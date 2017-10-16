Старший тренер женской сборной США Люкин верит, что Мустафина сможет опять стать первой

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, в начале сентября приступившая к тренировкам после рождения ребенка, способна вновь стать лидером мировой спортивной гимнастики, однако добиться этого ей будет очень тяжело. Об этом в интервью ТАСС рассказал старший тренер женской сборной США по спортивной гимнастике Валерий Люкин, который на Играх-1988 в составе сборной СССР выиграл две золотые награды.

В начале июня 23-летняя Мустафина родила девочку, которую назвали Алисой, а третьего сентября приехала на сбор на базу "Озеро Круглое" и начала тренироваться. Спортсменка нацелена выступить в личном многоборье на августовском чемпионате Европы - 2018 в Глазго.

"Алия обладает очень сильным характером. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что она выйдет на свой прежний высокий уровень. Но этого будет очень тяжело добиться", - заметил Люкин.

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она также является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейских первенств.

Первым стартом для этой спортсменки должен стать весенний чемпионат России-2018. Мустафина планирует отобраться в сборную страны и выступить в многоборье на чемпионате Европы, который пройдет в начале августа в британском Глазго.