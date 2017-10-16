Каррера: "Спартак" должен сыграть в идеальный футбол, чтобы победить "Севилью"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" должны показать идеальную игру в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской "Севильей", чтобы одержать победу. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Матч между "Спартаком" и "Севильей" состоится 17 октября в Москве. Начало игры - в 21:45 мск.

"Спартак" в матчах отталкивается от себя, а также от соперника. Мы всегда выходим на поле побеждать, но противник позволяет или не позволяет сделать что-то на поле. С "Ливерпулем" (1:1) у нас что-то получилось, но мы сыграли от обороны, потому что соперник заставил нас так действовать. Завтра сложный матч против сильной команды с качественным составом, которая выиграла три кубка Лиги Европы подряд, против нее будет нелегко играть", - уверен Каррера.

"У них нет слабых сторон, это сильная команда, которая играет в хороший футбол, с интересными игроками, - продолжил он. - Мы должны провести идеальный матч с тактической и физической точек зрения, ведь "Севилья" привыкла играть в таких турнирах, ее игроки привыкли играть на таком уровне. Нет никакой разницы, это будет такой же важный и сложный матч, как с "Ливерпулем". Безусловно, восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется".

"Испанский футбол сложен, потому что все игроки техничны, играют хорошо в пас, это известная "тики-така", - заключил специалист.

После двух матчей группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" набрал два очка и занимает второе место в группе E. "Севилья" возглавляет группу с четырьмя очками в активе.