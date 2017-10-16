Директор "Кайрата" назвал слухами информацию о скором завершении карьеры Аршавина

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Директор "Кайрата" назвал слухами информацию о скором завершении карьеры АршавинаСпорт 16 октября, 14:27
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МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Информация о скором завершении карьеры футболиста казахстанского "Кайрата" Андрея Аршавина является не более, чем слухами. Об этом ТАСС сообщил технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий.
12 октября супруга 36-летнего футболиста Алиса Казьмина заявила Life.ru, что Аршавин завершит карьеру в казахстанском клубе через два месяца. Срок контракта нападающего с "Кайратом" истечет 31 декабря, а последний тур чемпионата Казахстана сезона-2017 состоится 5 ноября.
"Не хочу комментировать семейные дела Андрея, так как это, мягко говоря, неэтично. У нас с Аршавиным есть договоренность поговорить по окончании сезона. Впереди еще три матча в чемпионате, поэтому не стоит обращать внимание на подобные заявления. На данный момент они являются не более, чем слухами", - сказал Калакуцкий.
Аршавин провел основную часть карьеры в санкт-петербургском "Зените", с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды - серебряные, один раз - бронзовые. Нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА сезона-2007/08, а затем дошел в составе сборной России до полуфинала чемпионата Европы. В 2009 году Аршавин перешел в лондонский "Арсенал", в котором провел четыре сезона.
За "Кайрат" Аршавин выступает с 2016 года. В прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок страны.