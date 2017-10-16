Веснина намерена показать на "ВТБ Кубке Кремля" свой лучший теннис в сезоне

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МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Елена Веснина планирует показать на "ВТБ Кубке Кремля" свой лучший теннис в сезоне. Об этом спорстменка рассказала журналистам.
Веснина начнет выступление на турнире со второго круга.
"Мне нравится покрытие (хард - прим. ТАСС): отскок ниже и быстрее, чем в прошлом году. Нравится яркий цвет корта, - сказала теннисистка. - Рада, что начну выступление со второго круга. Высокий посев - это показатель моей работы в этом году, но это и накладывает большую ответственность - хочется дома показать свой лучший теннис".
Веснина призналась, что еще не задумывалась о написании автобиографии, как это сделала Мария Шарапова: "Биографии великих спортсменов всегда интересно читать, я люблю этот вид литературы. По поводу своей я еще не задумывалась, но мне кажется, что это могло бы быть интересно, только надо понять, чем поделиться. Машина книга получилась яркой и откровенной, как и у Андре Агасси. Чтобы книга получилась хорошей, надо делиться сокровенным, а я не знаю, смогу ли все выразить на бумаге".