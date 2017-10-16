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Глушаков считает, что пауза на игры сборных позволила ему улучшить физическое состояние

Спорт
16 октября, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Главный тренер Станислав Черчесов не вызвал игрока на октябрьские товарищеские матчи против сборных Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1) из-за травмы полузащитника

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Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пауза в чемпионате России по футболу на игры национальных команд помогла полузащитнику московского "Спартака" Денису Глушакову улучшить физические кондиции. Об этом футболист заявил журналистам.

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Главный тренер Станислав Черчесов не вызвал Глушакова на октябрьские товарищеские матчи против сборных Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1) из-за травмы полузащитника. Полузащитник получил повреждение во время гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского "Марибора" (1:1), который прошел 13 сентября. После травмы футболист впервые появился в составе "Спартака" 13 октября в матче 13-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (2:1), где он отметился голом.

"С мыслями все в порядке, во время паузы на сборные я залечил все свои болячки, в принципе, нормально вышел в Грозном, - заявил Глушаков. - Мне есть что доказывать, и, прежде всего, самому себе".

17 октября "Спартак" проведет домашний матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской "Севильи". "В команде соперника не стоит никого выделять, это молодая бегущая команда, которая играет в топ-чемпионате, - отметил Глушаков. - Наконец-то я могу сыграть в этом турнире. Самые хорошие ощущения перед матчем, потому что было тяжело смотреть на матч с "Ливерпулем", очень хотел сыграть, и теперь все желания держу в себе до завтра".

"Мы играем дома при фантастической поддержке, нужно выложиться на сто процентов. Это футбол, "Севилья" играет сама и позволяет играть сопернику, так что все зависит от нас", - добавил он.

После двух матчей "Спартак" набрал два очка и занимает второе место в группе E Лиги чемпионов.

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