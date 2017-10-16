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Врач ЦСКА не исключил участия Головина и Васина в матче ЛЧ против "Базеля"

Спорт
16 октября, 14:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Футболисты из-за травм в субботу пропустили гостевую встречу 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром"

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МОСКВА, 16 Октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты ЦСКА Виктор Васин и Александр Головин могут сыграть в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Об этом ТАСС сообщил главный врач армейцев Наби Керимов.

Эти футболисты из-за травм в субботу пропустили гостевую встречу 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0).

"Ребята готовятся к матчу, мы внимательно следим за их состоянием. Не исключено, что Васин и Головин смогут принять участие в матче Лиги чемпионов. Однако окончательное решение мы примем после предыгровой тренировки во вторник", - сказал Керимов.

Матч ЦСКА - "Базель" пройдет в среду в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - 21:45 мск. В турнирной таблице группы A ЦСКА занимает третье место, набрав три очка, "Базель" также с тремя баллами идет вторым.

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