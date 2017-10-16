Мустафина не поедет на медосмотр в Германию, так как хочет быстрее восстановиться

Карпин заявил, что снова готов возглавить испанский футбольный клубСпорт 16 октября, 16:26
Генпрокуратура не нашла повода для вмешательства в производство фильма "Матильда"Культура 16 октября, 16:10
Макарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 16:08
Международный дискуссионный клуб "Валдай". ДосьеБиографии и справки 16 октября, 15:52
Шаронов вошел в техком FINA по водному полоСпорт 16 октября, 15:47
Мониторинг качества воды в Ишиме на Урале усилен из-за прорыва канализации в КазахстанеНовости Урала 16 октября, 15:40
Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентовСпорт 16 октября, 15:34
Свердловский облсуд не удовлетворил кассацию защиты блогера Соколовского на приговорНовости Урала 16 октября, 15:29
Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спинойСпорт 16 октября, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина приняла решение не ехать Германию на плановое медицинское обследование прооперированного два года назад колена, так не хочет пропускать тренировочный сбор, который очень важен для ее быстрого восстановления. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
В начале июня 23-летняя Мустафина родила девочку, которую назвали Алисой, а 3 сентября приехала на сбор на базу "Озеро Круглое" и начала тренироваться. Мустафина нацелена выступить в личном многоборье на августовском чемпионате Европы - 2018 в британском Глазго.
"Алия будет на сборе, она даже отказалась сейчас ехать в Германию на плановое медобследование своего колена. Не хочет пропускать сбор, чтобы быстрее набрать форму", - заметила Родионенко.
Первый после чемпионата мира сбор гимнастов на подмосковной базе "Озеро Круглое" начнется 18 октября. По словам тренера, вместе с Мустафиной на сборе будет работать и двукратная чемпионка мира Виктория Комова, вернувшаяся в гимнастику в конце июня после длительного перерыва, связанного с травмой спины.
Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейских первенств.
Первым стартом для Мустафиной должен стать весенний чемпионат России, для обладательницы двух серебряных наград ОИ-2012 Комовой - декабрьский Кубок Воронина.