Мустафина не поедет на медосмотр в Германию, так как хочет быстрее восстановиться

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина приняла решение не ехать Германию на плановое медицинское обследование прооперированного два года назад колена, так не хочет пропускать тренировочный сбор, который очень важен для ее быстрого восстановления. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

В начале июня 23-летняя Мустафина родила девочку, которую назвали Алисой, а 3 сентября приехала на сбор на базу "Озеро Круглое" и начала тренироваться. Мустафина нацелена выступить в личном многоборье на августовском чемпионате Европы - 2018 в британском Глазго.

"Алия будет на сборе, она даже отказалась сейчас ехать в Германию на плановое медобследование своего колена. Не хочет пропускать сбор, чтобы быстрее набрать форму", - заметила Родионенко.

Первый после чемпионата мира сбор гимнастов на подмосковной базе "Озеро Круглое" начнется 18 октября. По словам тренера, вместе с Мустафиной на сборе будет работать и двукратная чемпионка мира Виктория Комова, вернувшаяся в гимнастику в конце июня после длительного перерыва, связанного с травмой спины.

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейских первенств.

Первым стартом для Мустафиной должен стать весенний чемпионат России, для обладательницы двух серебряных наград ОИ-2012 Комовой - декабрьский Кубок Воронина.