Тарпищев: пропуск Шараповой тренировки на "ВТБ Кубок Кремля" был жизненно необходим

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пропуск тренировки перед стартом на турнире "ВТБ Кубок Кремля" стал жизненной необходимостью для российской теннисистки Марии Шараповой, которой требовался отдых после перелета из Китая. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Накануне Шарапова одержала победу на турнире в Китае, а уже во вторник начнет выступление в Москве.

"Она прилетела в пять утра и был выбор: выспаться или ехать на тренировку. Шарапова выбрала отдых и это нормально. Это была жизненная необходимость", - сказал Тарпищев, который утром встречал Шарапову в аэропорту.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит в эти дни в Москве. Первый свой матч Шарапова проведет во вторник. Ее соперницей станет Магдалена Рыбарикова из Словакии.