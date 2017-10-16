Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спиной

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мария Пасека, которая стала единственной представительницей России, сумевшей завоевать золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Монреале, из-за болей в спине пропустит ближайший тренировочный сбор и пройдет полное медицинское обследование травмированной спины. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Первый после чемпионата мира сбор гимнастов на "Озере Круглом" начнется 18 октября.

"Пасека сейчас проходит обследование в ФМБА (Федеральном медико-биологическом агентстве - прим. ТАСС), поэтому на ближайшем сборе она работать не будет, - заметила Родионенко. - Нам нужно получить окончательное заключение от врачей, которые должны сказать, что делать с ее больной спиной. Так нельзя дальше жить и терпеть. Сейчас ей нужно обойти массу врачей, а потом будем думать, куда ее отправлять на лечение".

Победительница ЧМ-2017 в опорном прыжке Пасека сразу после возвращения с чемпионата мира призналась журналистам, что ее опять начали сильно беспокоить боли в спине.

22-летняя Пасека была первой в опорном прыжке и на ЧМ-2015 в Глазго, она является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.