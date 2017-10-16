Шаронов вошел в техком FINA по водному поло

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов был избран в технический комитет Международной федерации плавания (FINA) по водному поло. Об этом ТАСС сообщил член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Ранее Шаронов входил в техком FINA по этому виду спорта в предыдущем олимпийском цикле.

"Шаронов вошел в состав технического комитета. Голосование было заочным и прошло в пятницу", - сообщил Сальников.

Помимо Шаронова, от России в состав обновленных технических комитетов входят Алексей Власенко (прыжки в воду), Ольга Брусникина (синхронное плавание) и Дмитрий Саутин (хайдайвинг).