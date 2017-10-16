Призеры ЧМ-2017 гимнасты Аблязин, Белявский и Еремина пропустят октябрьский сбор

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский и Елена Еремина, завоевавшие медали на чемпионате мира в канадском Монреале, пропустят первый после главного старта сезона тренировочный сбор на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Первый после чемпионата мира сбор гимнастов начнется 18 октября.

"Мы приняли решение освободить от первого сбора Давида Белявского и Елену Еремину, дали им побольше времени на отдых, - заметила Родионенко. - Не будет на сборе и Аблязина, который поедет к врачам в Германию на плановый осмотр. Еще один участник чемпионата мира Артур Далалоян уедет на оздоровительный сбор вместе со сборной Москвы, там он подлечит беспокоящий его голеностоп".

Ранее тренер сообщила, что чемпионка мира 2017 года в опорном прыжке Мария Пасека также не будет работать на ближайшем тренировочном сборе, так как сейчас проходит полное медицинское обследование травмированной спины.

"Остальные наши участники мирового первенства в Канаде на сбор приедут обязательно, только Ангелине Мельниковой мы позволили задержаться дома на лишних два-три дня", - подчеркнула Родионенко.

Аблязин на ЧМ-2017 стал вторым в упражнениях на кольцах, Белявский был вторым в упражнениях на коне и третьим - на брусьях. Еремина выиграла серебро на брусьях и бронзу в личном многоборье. На чемпионате мира в Монреале Россию также представляли Никита Нагорный, Никита Игнатьев, Сергей Ельцов и Анастасия Ильянкова.