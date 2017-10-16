МОК выразил разочарование итогами референдума о заявке Инсбрука на проведение ОИ-2026

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ТАСС, 16 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) разделяет разочарование Национального олимпийского комитета (НОК) Австрии по поводу результатов референдума, на котором жители Тироля проголосовали против выдвижения Инсбрука в качестве столицы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает AFP.
В июне правительство Австрии поддержало заявку Инсбрука, но решило провести референдум о выдвижении города в качестве организатора Игр-2026. В воскресенье жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских 2026 года. 53,35% голосовавших в 279 муниципалитетах выступили против подачи заявки.
"МОК разделяет разочарование НОК Австрии, многих спортсменов и всех людей, которые очень много работали для реализации проекта. У них была прочная основа для подготовки великолепной заявки на проведение зимней Олимпиады", - отметили в организации. Также сообщается, что МОК продолжит поиски потенциальной столицы Игр.
В конце сентября МОК открыл официальный прием заявок на проведение ОИ-2026. Столицу Игр выберут на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. Ранее сообщалось, что заявку на проведение Игр подаст швейцарский Сьон, в числе претендентов также назывались Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).