Карпин заявил, что снова готов возглавить испанский футбольный клуб

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский тренер Валерий Карпин готов вернуться к работе в чемпионате Испании по футболу. Слова специалиста приводит испанская газета AS.

Ранее Карпин тренировал "Спартак" и испанскую "Мальорку" (в течение одного сезона). Последним местом работы специалиста был армавирский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Торпедо", с которым Карпин расторг контракт в июне 2016 года.

"Я работал комментатором для российского телевидения, а сейчас я свободен, - сказал 48-летний Карпин. - У меня был неудачный опыт тренерской работы на Мальорке, но я думаю, что снова готов тренировать в Испании. Может быть, после этого интервью последуют предложения".

Специалист заявил, что считает испанскую "Севилью" фаворитом в группе E Лиги чемпионов, где также выступают "Спартак", словенский "Марибор" и английский "Ливерпуль". "У "Спартака" проблемы с травмами, и не все хорошо в Российской футбольной премьер-лиге, но он является чемпионом России и не проиграл "Ливерпулю". Понятно, что "Севилья" - фаворит группы, но ей будет нелегко", - добавил специалист.

"Спартак" занимает третье место в группе E, сыграв вничью навыезде с "Марибором" и дома с "Ливерпулем". Следующий матч Лиги чемпионов "Спартак" проведет в Москве 17 октября против "Севильи".