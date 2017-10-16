Карпин заявил, что снова готов возглавить испанский футбольный клуб

Сафиуллин проиграл Бхамбри в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 17:50
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру МарьяновуПроисшествия 16 октября, 17:44
Канадские ученые создали бетон со свойствами сталиСоциальная ответственность 16 октября, 17:43
Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" по зарплатам врачам, воспитателямЭкономика и бизнес 16 октября, 17:32
В Мурманске откроют детский технопарк "Кванториум"Общество 16 октября, 17:20
ЮНЕСКО получила нового гендиректора, но может лишиться США и ИзраиляОбщество 16 октября, 17:14
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звездНаука 16 октября, 17:09
В Заполярье создают антибраконьерские бригады для охраны семгиЭкономика и бизнес 16 октября, 16:53
Бюджет 2018-2020 годов направлен на рост экономики и увеличение доходов населенияЭкономика и бизнес 16 октября, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский тренер Валерий Карпин готов вернуться к работе в чемпионате Испании по футболу. Слова специалиста приводит испанская газета AS.
Ранее Карпин тренировал "Спартак" и испанскую "Мальорку" (в течение одного сезона). Последним местом работы специалиста был армавирский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Торпедо", с которым Карпин расторг контракт в июне 2016 года.
"Я работал комментатором для российского телевидения, а сейчас я свободен, - сказал 48-летний Карпин. - У меня был неудачный опыт тренерской работы на Мальорке, но я думаю, что снова готов тренировать в Испании. Может быть, после этого интервью последуют предложения".
Специалист заявил, что считает испанскую "Севилью" фаворитом в группе E Лиги чемпионов, где также выступают "Спартак", словенский "Марибор" и английский "Ливерпуль". "У "Спартака" проблемы с травмами, и не все хорошо в Российской футбольной премьер-лиге, но он является чемпионом России и не проиграл "Ливерпулю". Понятно, что "Севилья" - фаворит группы, но ей будет нелегко", - добавил специалист.
"Спартак" занимает третье место в группе E, сыграв вничью навыезде с "Марибором" и дома с "Ливерпулем". Следующий матч Лиги чемпионов "Спартак" проведет в Москве 17 октября против "Севильи".