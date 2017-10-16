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Дмитрий Черышев: в матче ЛЧ между "Спартаком" и "Севильей" нет однозначного фаворита

Спорт
16 октября, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

"Спартак" сыграет с "Севильей", возглавляющей группу Е, в Москве 17 октября

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский "Спартак" и испанская "Севилья" имеют равные шансы на победу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев, ранее входивший в тренерский штаб "Севильи".

"Спартак" сыграет с "Севильей" в Москве 17 октября. Испанская команда возглавляет турнирную таблицу группы Е, набрав четыре очка. "Спартак" с двумя очками находится на третьем месте.

"Матч предстоит интересный, "Спартаку" нужны очки. Красно-белые понемногу начали набирать обороты в последних играх - может, футболисты немного адаптировались к физическим нагрузкам, но команда вышла из той ямы, в которой находилась. Однозначного фаворита встречи назвать сложно - в родных стенах болельщики "Спартака" будут вести команду вперед, но "Севилья" очень опасна в контратаках, да и вскрыть их оборону непросто. Во многих матчах нынешнего сезоне "Севилья" сохраняла свои ворота в неприкосновенности", - подчеркнул Черышев.

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" 26 сентября с разгромным счетом одержала победу над словенским "Марибором" (3:0). В тот же день "Спартак" сыграл вничью с английским "Ливерпулем" (1:1).

"Скорее всего, много голов в матче "Спартак" - "Севилья" не увидим. Красно-белые, думаю, будут действовать от атаки, создавать много моментов у ворот "Севильи", им нужно оказывать давление на соперника, использовать фланги и как можно больше бить по воротам. "Севилья", вероятнее всего, станет играть от обороны, на контратаках. Не возьмусь угадать счет, но результат 1:1 кажется наиболее вероятным", - заявил специалист.

Дополнительный день отдыха не поможет "Спартаку"

По сравнению с испанским клубом "Спартак" получил лишний день на восстановление после победы над "Ахматом" (2:1) в российском первенстве. Матч 13-го тура РФПЛ прошел в Грозном 13 октября. "Севилья" отправилась в Москву после поражения от "Атлетика" из Бильбао (0:1) в матче восьмого тура чемпионата Испании, который состоялся 14 октября.

"Поражение от "Атлетика" никак на настроении "Севильи" не отразится. В Бильбао команда не показала тот футбол, на который способна, но к Лиге чемпионов "Севилья" подойдет во всеоружии и соперник у "Спартака" будет достаточно серьезный. Что касается дополнительного дня отдыха, то никогда не угадаешь, когда лучше сыграют футболисты - под нагрузками или на свежести. С одной стороны, "Севилье" будет труднее восстановиться, но с другой - будет игровая дисциплина, ротация и каждый будет стремиться проявить себя в матче Лиге чемпионов", - считает Черышев.

Российский специалист работал помощником главного тренера "Севильи" в сезоне-2015/16, тогда испанскую команду возглавлял нынешний наставник ПСЖ Унаи Эмери.

"Состав игроков практически полностью сменился по сравнению с той командой, где мы работали. Сейчас "Севилья" играет в более контратакующий футбол, очень быстро переходит от обороны в атаку. В команде много скоростных футболистов, которые могут создать проблемы у ворот "Спартака". Из-за травм испанский клуб потерял нескольких игроков, но это сильно ситуацию не ухудшило, это очень хорошая команда, с которой сложно играть", - отметил эксперт.

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