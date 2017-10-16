Один из этапов Кубка мира по синхронному плаванию может пройти в России

Сафиуллин проиграл Бхамбри в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 17:50
Британский актер Рой Дотрис умер на 95-м году жизниКультура 16 октября, 17:47
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру МарьяновуПроисшествия 16 октября, 17:44
Канадские ученые создали бетон со свойствами сталиСоциальная ответственность 16 октября, 17:43
Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" по зарплатам врачам, воспитателямЭкономика и бизнес 16 октября, 17:32
В Мурманске откроют детский технопарк "Кванториум"Общество 16 октября, 17:20
ЮНЕСКО получила нового гендиректора, но может лишиться США и ИзраиляОбщество 16 октября, 17:14
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звездНаука 16 октября, 17:09
В Заполярье создают антибраконьерские бригады для охраны семгиЭкономика и бизнес 16 октября, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Один из этапов Кубка мира или Кубка Европы по синхронному плаванию может пройти в России в 2019 или в 2020 году. Об этом ТАСС заявила вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольга Брусникина.
"Мы рассматриваем возможность принять какие-либо международные соревнование в 2019 или 2020 годах. Возможно, что это будут этапы Кубка мира, возможно, этапы Кубка Европы. В 2019 году пройдет Кубок Европы, который будет отборочным турниром на Олимпийские игры. Но конкретики пока что нет", - сказала Брусникина.
В 2015 году чемпионат мира по водным видам спорта прошел в Казани.