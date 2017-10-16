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Один из этапов Кубка мира по синхронному плаванию может пройти в России

Спорт
16 октября, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

В 2015 году чемпионат мира по водным видам спорта прошел в Казани

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Один из этапов Кубка мира или Кубка Европы по синхронному плаванию может пройти в России в 2019 или в 2020 году. Об этом ТАСС заявила вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольга Брусникина.

"Мы рассматриваем возможность принять какие-либо международные соревнование в 2019 или 2020 годах. Возможно, что это будут этапы Кубка мира, возможно, этапы Кубка Европы. В 2019 году пройдет Кубок Европы, который будет отборочным турниром на Олимпийские игры. Но конкретики пока что нет", - сказала Брусникина.

В 2015 году чемпионат мира по водным видам спорта прошел в Казани.

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