Один из этапов Кубка мира по синхронному плаванию может пройти в России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Один из этапов Кубка мира или Кубка Европы по синхронному плаванию может пройти в России в 2019 или в 2020 году. Об этом ТАСС заявила вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольга Брусникина.

"Мы рассматриваем возможность принять какие-либо международные соревнование в 2019 или 2020 годах. Возможно, что это будут этапы Кубка мира, возможно, этапы Кубка Европы. В 2019 году пройдет Кубок Европы, который будет отборочным турниром на Олимпийские игры. Но конкретики пока что нет", - сказала Брусникина.

В 2015 году чемпионат мира по водным видам спорта прошел в Казани.