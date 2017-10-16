ФК "Краснодар" помог задержать болельщиков, использовавших пиротехнику на матчах

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ТАСС, 16 октября. Четверо болельщиков, использовавшие пиротехнические средства на стадионе в Краснодаре во время матчей чемпионата России, задержаны, им запрещено посещать любые спортивные мероприятия на территории Российской Федерации в течение года. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.
Система видеонаблюдения стадиона футбольного клуба "Краснодар" выявила и идентифицировала людей, использовавших пиротехнические средства на домашних матчах краснодарской команды с санкт-петербургским "Зенитом" (24 сентября) и московским ЦСКА (14 октября).
Нарушители общественного порядка были задержаны полицией, на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд.