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Сафиуллин проиграл Бхамбри в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
16 октября, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу представителя Индии

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Роман Сафиуллин

Роман Сафиуллин

© EPA/JULIAN SMITH

ТАСС, 16 октября. Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл представителю Индии Юки Бхамбри в матче первого круга турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Бхамбри.

Во втором круге Бхамбри сыграет с победителем матча между итальянцем Томасом Фаббьяно и боснийцем Дамиром Джумхуром, "посеянном" на турнире под шестым номером.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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