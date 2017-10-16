Сафиуллин проиграл Бхамбри в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

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ТАСС, 16 октября. Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл представителю Индии Юки Бхамбри в матче первого круга турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Бхамбри.
Во втором круге Бхамбри сыграет с победителем матча между итальянцем Томасом Фаббьяно и боснийцем Дамиром Джумхуром, "посеянном" на турнире под шестым номером.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.