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Макарова удивлена большим количеством зрителей на турнире "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
16 октября, 17:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В понедельник россиянка уступила француженке Ализе Корне в матче первого круга со счетом 3:6, 3:6

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МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Екатерина Макарова удивлена большим количеством болельщиков на ее матче на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в будний день. Об этом она заявила ТАСС.

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В понедельник Макарова уступила француженке Ализе Корне в матче первого круга со счетом 3:6, 3:6.

"Я чувствовала себя намного лучше, чем в предыдущие годы, но, видимо, мне надо привыкнуть к поражениям на ранних стадиях своего домашнего турнира, - сказала Макарова. - Но, несмотря на поражение, я получила огромное удовольствие от игры. Было много болельщиков, что необычно для понедельника. Думаю, в этом году у турнира будет самая высокая посещаемость за последнее время".

Макарова дебютировала на "Кубке Кремля" в 2008 году. С тех пор она шесть раз выступала на турнире в Москве, но никогда не проходила дальше стадии второго круга. В 2012 году она вместе с Еленой Весниной стала победительницей турнира в парном разряде.

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