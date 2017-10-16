"Куньлунь" победил "Сибирь" в матче КХЛ, прервав серию из четырех поражений

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ТАСС, 16 октября. Пекинский "Куньлунь" одержал гостевую победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Войтек Вольски (44-я минута), Джеффри Кинрейд (47) и Никита Хлыстов (56). Пекинская команда прервала серию из четырех поражений в КХЛ, "Сибирь" не может победить в четвертой игре подряд.
"Куньлунь" с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Сибирь" - 11-я (26).
В следующем матче "Куньлунь" дома сыграет с челябинским "Трактором" 18 октября, "Сибирь" также дома встретится с хабаровским "Амуром" 20 октября.