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Яшин: Шипачев сделал первый шаг к тому, чтобы провести хороший сезон в НХЛ

Спорт
16 октября, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Двукратный призер ОИ уверен, что будут матчи, в которых Шипачев забросит больше одной шайбы и сделает немало голевых передач

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Вадим Шипачев

Вадим Шипачев

© AP Photo/Jack Dempsey

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев в матче против "Бостона" дал понять, что способен успешно выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира Алексей Яшин, который также является миноритарным владельцем акций "Вегаса".

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Встреча регулярного чемпионата НХЛ между "Вегасом" и "Бостоном" (3:1) состоялась в ночь на понедельник, Шипачев забросил победную шайбу, которая стала для него дебютной в заокеанской лиге. 30-летний форвард перешел в "Вегас" в мае, подписав с клубом двухлетний контракт. Перед началом сезона он был отправлен в фарм-клуб, из-за чего пропустил четыре стартовых матча команды в регулярном чемпионате. Нападающий был в фарм-клубе с 3 по 15 октября, но не провел за него ни одного матча.

"Поздравляю Вадима с первой заброшенной шайбой в НХЛ. Он сделал первый шаг к тому, чтобы провести хороший сезон, и надеюсь, будет продолжать в том же духе. По одной игре сложно делать какие-то глобальные выводы. Пока трудно говорить, адаптировался Шипачев или нет, это будет видно по его продуктивности по ходу сезона", - отметил Яшин.

Собеседник уверен, что будут матчи, в которых Шипачев забросит больше одной шайбы и сделает немало голевых передач. "Необходимое мастерство и желание у хоккеиста есть", - сказал Яшин.

В прошлом сезоне в СКА форвард забросил 26 шайб и отдал 50 результативных передач за 50 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина. Хоккеист является чемпионом мира 2014 года, а также трехкратным призером первенств планеты. В 2016 году стал лучшим бомбардиром турнира, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге, набрав 16 очков (10 заброшенных шайб + 6 результативных передач).

"Вегас" проводит дебютный сезон в НХЛ и одержал четыре победы в пяти стартовых играх сезона. Следующий матч команда сыграет в среду против "Баффало", встреча начнется в 06:30 мск.

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