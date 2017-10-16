Диак, обвиняемый в коррупции на выборах столицы ОИ-2016, не голосовал за Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) Ламин Диак, обвиняемый в коррупции в пользу Рио-де-Жанейро при выборе столицы Олимпиады 2016 года, голосовал на этих выборах за Токио. Об этом изданию New York Times рассказал его сын Папа Массата Диак.

Французская прокуратура обвиняет Папу Массату Диака и его отца в получении взятки в $2 млн за выбор Рио-де- Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года. По версии следствия, несколько бразильских бизнесменов переводили деньги на счета Диака-младшего. Кроме того, в день голосования по выбору столицы ОИ-2016 Диак-младший перевел $300 тыс. на счет одного из трех членов счетной комиссии Фрэнки Фредерикса.

Коррупция при выборе столицы Олимпиады-2016 - не единственное, в чем обвиняют бывшего главу IAAF и его сына. Ламин Диак был арестован во Франции еще в ноябре 2015 года по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами и до сих пор находится под стражей. Папа Массата Диак, объявленный в розыск бразильской и французской прокуратурами в январе 2016 года по этому же делу, находится в Сенегале, который отказывается выдавать его властям Франции.

"После 22 месяцев расследования у них все еще нет доказательств, только пресс-релизы, если бы доказательства были, они бы пошли в суд, - сказал Папа Массата Диак. - Ламин Диак и Фрэнк Фредерикс голосовали за Токио на выборах столицы ОИ-2016, так и запишите. Грязные деньги хранятся на офшорных счетах или берутся наличными. Считаете ли вы, что я настолько глуп, чтобы получать такие деньги на официальные счета своей компании?"

На Игры-2016 претендовали четыре города: Рио-де- Жанейро, Мадрид, Токио и Чикаго. Выборы проходили на 121-й сессии МОК в 2009 году в Копенгагене. На первом этапе голосования из борьбы выбыл Чикаго, во втором раунде Рио-де- Жанейро и Мадрид получили по 46 и 29 голосов соответственно, за Токио проголосовали 20 человек. В финале победила заявка бразильского города (66-32).