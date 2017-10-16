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Фигуристка Погорилая сообщила, что боли в спине не меняют ее планов на участие в Гран-при

Спорт
16 октября, 18:46 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Спортсменка должна выступить на втором этапе серии Гран-при в Канаде с 27 по 29 октября

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Российская фигуристка Анна Погорилая

Российская фигуристка Анна Погорилая

© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 16 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Анна Погорилая пояснила причину, по которой прервала свое выступление на Кубке России в Йошкар-Оле, - после проката короткой программы спортсменка почувствовала боль в спине. Однако, как отметила Погорилая в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС, эта проблема не меняет ее планов на участие в серии Гран-при.

"После короткой программы я почувствовала боль в спине, поэтому пришлось прервать выступление. Сейчас мы едем в Москву, подлечу спину и буду готовиться к этапу Гран-при. Планы не меняются", - рассказала Погорилая.

Погорилая должна выступить на втором этапе серии Гран-при в Канаде с 27 по 29 октября.

 

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