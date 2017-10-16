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Школьная учительница из Индии и ее сын посетят матч открытия ЧМ-2018 по футболу

Спорт
16 октября, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Женщина выиграла конкурс Международной федерации футбола "Приведи с собой кого-то особенного"

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Кубок мира по футболу

Кубок мира по футболу

© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 16 октября. Школьная учительница из Индии вместе с сыном стала победительницей конкурса Международной федерации футбола (ФИФА) "Приведи с собой кого-то особенного" и, в качестве приза, посетит матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Для участия в конкурсе необходимо было в интернете разместить рассказ длиной не более 350 знаков о человеке, которого болельщик хотел бы взять с собой на матч открытия ЧМ-2018. Было получено более 13 тысяч рассказов из 158 стран, из которых выберут два лучших.

Мальчик Адитяншу рассказал, что взял бы свою маму Девашри, которая разработала первую спортивную программу в своей школе и поставила перед собой задачу использовать футбол, чтобы прививать своим ученикам навыки, которые они смогут использовать во всех сферах своей жизни. "Я бы взял с собой маму, она работает учительницей больше 33 лет и все это время прививает детям спортивный дух, помогая им стать более самостоятельными, - написал Адитяншу. - Благодаря ей спорт стал средством самовыражения для тысяч детей. Она будет очень рада и горда, если попадет на самый большой праздник футбола на планете".

Имя второго победителя будет объявлено позже. Матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года состоится 14 июня в Москве на стадионе "Лужники".

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