ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Трактор"

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ТАСС, 16 октября. Московский ЦСКА обыграл челябинский "Трактор" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отличились Валерий Ничушкин (4-я минута), Михаил Григоренко (26) и Сергей Шумаков (48).
Армейский клуб одержал седьмую победу подряд.
ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 46 очками, "Трактор" девятую позицию в Восточной конференции с 30 очками.
В следующем матче 18 октября "Трактор" сыграет на выезде с пекинским "Куньлунем", ЦСКА встретится в Магнитогорске с "Металлургом".