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ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Трактор"

Спорт
16 октября, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба

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ТАСС, 16 октября. Московский ЦСКА обыграл челябинский "Трактор" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Отличились Валерий Ничушкин (4-я минута), Михаил Григоренко (26) и Сергей Шумаков (48).

Армейский клуб одержал седьмую победу подряд.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 46 очками, "Трактор" девятую позицию в Восточной конференции с 30 очками.

В следующем матче 18 октября "Трактор" сыграет на выезде с пекинским "Куньлунем", ЦСКА встретится в Магнитогорске с "Металлургом".

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