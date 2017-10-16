ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Трактор"

ТАСС, 16 октября. Московский ЦСКА обыграл челябинский "Трактор" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отличились Валерий Ничушкин (4-я минута), Михаил Григоренко (26) и Сергей Шумаков (48).

Армейский клуб одержал седьмую победу подряд.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 46 очками, "Трактор" девятую позицию в Восточной конференции с 30 очками.

В следующем матче 18 октября "Трактор" сыграет на выезде с пекинским "Куньлунем", ЦСКА встретится в Магнитогорске с "Металлургом".