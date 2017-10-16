Английский футбольный клуб "Ньюкасл" выставлен на продажу

ТАСС, 16 октября. Владелец английского "Ньюкасла" Майк Эшли выставил футбольный клуб на продажу. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Эшли приобрел "Ньюкасл" в 2007 году. При нем клуб дважды вылетал в чемпионшип - второй по силе дивизион чемпионата Англии.

"Клуб начинает поиски нового владельца, который сможет обеспечить существенные инвестиции и проявит целеустремленность, необходимую для реализации клубом своих амбиций", - говорится в сообщении.

По информации британской газеты Daily Mirror, Эшли готов продать клуб за £380 млн, хотя приобретал в 2007 году за £134 млн.

В нынешнем сезоне после восьми туров "Ньюкасл" с 11 очками занимает девятое место в чемпионате Англии.