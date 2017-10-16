Габашвили не смог выйти во второй круг турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Теймураз Габашвили проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Бублика.

Во втором круге Бублик сыграет с "посеянным" на турнире под вторым номером испанцем Альбертом Рамосом Виньоласом.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.