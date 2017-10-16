Московское "Динамо" стало первым обладателем женского Суперкубка России по волейболу

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский женский волейбольный клуб "Динамо" победил казанское "Динамо" в матче за первый Суперкубок России по волейболу, который прошел в столице РФ.

Московский клуб является действующим чемпионом страны, казанский - обладателем Кубка России. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу московского "Динамо".

Суперкубок России был посвящен памяти двукратной олимпийской чемпионки (1968, 1972) Галины Леонтьевой, скончавшейся в феврале 2016 года.