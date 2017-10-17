"Спартак" сыграет с испанской "Севильей" в матче футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграет во вторник с испанской "Севильей" в домашнем матче третьего тура группового турнира футбольной Лиги чемпионов. Дважды сыгравший вничью "Спартак" в случае победы может выйти в лидеры группы Е, опередив конкурентов из Андалусии.

После двух туров "Севилья" лидирует в группе, набрав четыре очка, по два очка в активе "Спартака" и английского "Ливерпуля", одно очко у словенского "Марибора". Во вторник "Марибор" принимает "Ливерпуль", который также имеет шансы возглавить таблицу после половины дистанции. Предстоящие встречи с "Севильей" для "Спартака" станут во многом определяющими, если чемпион России ни разу не сумеет победить испанский клуб или хотя бы дважды сыграть вничью, то шансы выйти в плей-офф у красно-белых останутся минимальными. Учитывая, что с сильнейшими командами группы предстоит еще сыграть в гостях, а "Ливерпуль" в двух матчах с "Марибором" может набрать максимальное количество очков.

"Севилья" в прошлом сезоне заняла четвертое место в чемпионате Испании, после восьми туров нынешнего первенства занимая пятое место. Причем в двух из трех последних матчей "Севилья" проиграла - в гостях мадридскому "Атлетико" и "Атлетику" из Бильбао, хотя после четырех побед подряд занимала второе место. В межсезонье в "Севилье" произошли большие изменения, команду возглавил аргентинский специалист Эдуардо Бериссо, который в прошлом сезоне вывел скромную "Сельту" в полуфинал Лиги Европы. Бериссо сменил соотечественника Хорхе Сампаоли, сумевшему не без труда решить задачу выхода сборной Аргентины на чемпионат мира 2018 года.

"Севилью" летом пополнил десяток новичков, среди которых вернувшиеся на родину крайние хавбеки Хесус Навас и Нолито, а также аргентинец Эвер Банега, ранее уже выступавший за "Севилью". Бериссо постоянно проводит перестановки в составе, учитывая, что "Севилья" начала выступление в Лиге чемпионов с квалификации, и предугадать состав, с которым испанский клуб выйдет на поле "Открытие- Арены", достаточно сложно. В любом случае, из-за травмы не сыграет в Москве капитан "Севильи" аргентинский защитник Николас Пареха, ранее выступавший за "Спартак".

В субботу в проигранном матче в Бильбао (0:1) получил травму и ключевой футболист центра поля "Севильи" Стивен Н'Зонзи, который в Москву не приехал. Его партнеры успели прогуляться по российской столице и сходить на Красную площадь. Как рассказал Нолито, "чтобы снять напряжение". Испанской делегации пришлось утепляться, в Севилье температура в эти дни приближалась к 30 градусам, так что перепад был очень заметен.

По словам Бериссо, его команда будет проповедовать свой атакующий футбол, несмотря на гостевую игру. Аргентинец отметил, что "Спартак" совсем не слабее "Ливерпуля", с которым "Севилья" сыграла в гостях 2:2, при этом Бериссо предположил, что "Спартак" будет действовать "вторым номером".

Побеждала только "Севилья"

"Севилья" - единственная команда группы, кто сумел одержать победу. Испанский клуб обыграл в домашнем матче в конце сентября "Марибор" (3:0), когда три мяча забил французский форвард Виссам Бен - Йеддер. "Спартак" же дважды сыграл вничью - с "Марибором" в гостях и "Ливерпулем" на своем поле с одинаковым счетом 1:1.

Во время перерыва в национальных чемпионатах "Спартак" сумел поставить на ноги травмированных лидеров - Квинси Промеса и Дениса Глушакова, которые в прошлую пятницу сыграли в матче премьер-лиги с "Ахматом" (2:1). Все еще не готов играть форвард Зе Луиш, а также Роман Зобнин, которому, как рассказал главный тренер Массимо Каррера, до полного восстановления осталось около месяца.

Победа в Грозном стала для "Спартака" второй подряд в чемпионате, а беспроигрышная серия составила уже шесть матчей. "Спартак" поднялся на пятое место, отставая после 13 туров от лидирующего "Зенита" на восемь очков.

Каррера заявил, что его команда всегда выходит на поле побеждать, однако иногда соперник не позволяет ничего сделать. По словам итальянского тренера "Спартака", его футболисты должны провести идеальный матч с точки зрения тактики и "физики". Каррера отметил, что против испанских команд играть сложно, потому что они очень техничны и хорошо играют в пас.

"Спартак" ранее никогда не играл с "Севильей" в матчах еврокубков, при этом в 26 матчах с испанскими клубами красно-белые одержали семь побед при 13 поражениях. Последний успех "Спартака" датирован 2000 годом, когда на первой групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Олега Романцева победили "Реал" со счетом 1:0 (голом в свои ворота отметился Жереми Нжитап). В 10 последовавших матчах с испанцами "Спартак" лишь дважды сумел сыграть вничью.

Матч между "Спартаком" и "Севильей" пройдет на "Открытие-Арене", начало - 21:45 мск, главным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Во вторник пройдут матчи еще в трех группах Лиги чемпионов, восемь встреч состоятся в среду, когда ЦСКА в группе А примет швейцарский "Базель".