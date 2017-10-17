"Реал" и "Тоттенхэм" встретятся в Мадриде в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Матчи в четырех группах футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Третьи победы могут одержать испанский "Реал", английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", а также турецкий "Бешикташ".

В группе Н сыграют лидеры - в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" встречаются "Реал" и "Тоттенхэм", которые одержали по две победы. Победитель очной встречи фактически гарантирует себе выход в следующую стадию, учитывая, что конкуренты из дортмундской "Боруссии" и кипрского АПОЭЛа очков пока не имеют.

"Реал" осенью действует не лучшим образом, растеряв немало очков в чемпионате Испании, однако высочайший класс команды Зинедина Зидана позволяет ей даже при такой неубедительной игре добиваться побед. В национальном первенстве "Реал" одержал в субботу третью победу подряд, обыграв в гостях "Хетафе" (2:1), причем первые в чемпионате мячи забили Карим Бензема и Криштиану Роналду. "Реал" поднялся в турнирной таблице уже на третье место, уступая пять очков лидеру "Барселоне".

"Тоттенхэм" в сложнейшей группе, где есть три явных фаворита на два места в 1/8 финала, выглядит очень уверенно, со счетом 3:1 победив "Боруссию" и разгромив АПОЭЛ - 3:0. При этом подопечные аргентинского специалиста Маурисио Почеттино неплохо выступают в чемпионате Англии, отставая лишь от двух клубов из Манчестера - "Сити" и "Юнайтед". Хотя в субботу "Шпоры" добились непростой победы над "Борнмутом" (1:0) благодаря мячу датчанина Кристиана Эриксена.

"Реал" и "Тоттенхэм" начнут встречу в 21:45 мск, в это же время на стадионе GSP в Никосии АПОЭЛ примет "Боруссию". Для дортмундцев потеря очков еще и в матче с аутсайдерами группы может стать катастрофой, при этом в субботу "Боруссия" впервые проиграла в чемпионате Германии - на своем поле "Лейпцигу" (2:3). Два очередных мяча забил габонец Пьер-Эмерик Обамейянг, однако его усилий для успеха не хватило. "Боруссия" продолжает возглавлять таблицу бундеслиги, после восьми туров на два очка опережая "Баварию".

Встреча суператакующих команд

В Манчестере пройдет один из самых ожидаемых матчей тура, в рамках группы F местный "Манчестер Сити" сыграет с итальянским "Наполи". Обе команды на старте сезона показывают яркий и результативный футбол, лидируя в своих чемпионатах. Подопечные Хосепа Гвардьолы в восьми турах лишь раз сыграли вничью, забив 29 мячей, из которых семь - в субботней встрече со "Стоком" (7:2).

"Наполи", ведомые Маурицио Сарри, одержал восемь побед на старте чемпионата Италии, в которых забил 26 мячей. В субботу "Наполи" в гостях обыграл одного из конкурентов - "Рому" со счетом 1:0 благодаря мячу Лоренцо Инсинье.

Но если "Манчестер Сити" в группе F победил дважды, оставаясь главным фаворитом, то у "Наполи" лишь три очка. Стартовали неаполитанцы с поражения в Харькове от чемпиона Украины "Шахтера" (1:2). "Шахтер" во вторник сыграет в гостях с "Фейенордом" из Нидерландов, который проиграл уже дважды.

В группе G, одной из самых ровных по составу, во вторник "Лейпциг" сыграет с португальским "Порту", тогда как "Монако" встретится с "Бешикташем". Полуфиналист прошлой Лиги чемпионов "Монако" неудачно начал нынешний турнир, и в случае очередной осечки и победы "Порту" выход монегасков в плей-офф окажется под большим сомнением. В предыдущем матче "Монако" на своем поле крупно проиграл "Порту" (0:3), а в минувшую пятницу "Монако" уступил и в чемпионате Франции - "Лиону" со счетом 2:3.

Во вторник пройдут также матчи в группе Е, где чемпион России "Спартак" примет испанскую "Севилью". Среди матчей среды - встреча между ЦСКА и швейцарским "Базелем".