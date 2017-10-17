Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ по футболу

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ТАСС, 17 октября. Бывший наставник итальянских клубов "Милан", "Лацио" и "Ювентус" Альберто Дзаккерони назначен на пост главного тренера сборной ОАЭ по футболу. Об этом сообщает пресс-служба команды.
#رسميا | الاتحاد الاماراتي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الايطالي #البيرتو_زاكيروني لقيادة منتخبنا الوطني الأول#Benvenuto_Capitano— uaefa (@uaefa_ae) 16 октября 2017 г.
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Дзаккерони на данном посту сменил аргентинца Эдгардо Баусу. Местные СМИ отмечают, что контракт Дзаккерони с федерацией футбола ОАЭ рассчитан до 2019 года.
Последним местом работы 64-летнего итальянца была китайская команда "Бэйцзин Гоань", которую Дзаккерони покинул в 2016 году. Ранее специалист тренировал "Ювентус", "Милан", "Интер", "Лацио", "Торино", сборную Японии, с которой стал обладателем Кубка Азии 2011 года. Под руководством Дзаккерони "Милан" выиграл чемпионат Италии в сезоне-1998/99.
Сборная ОАЭ в отборочном турнире ЧМ-2018 в азиатской зоне заняла четвертое место, уступив 6 очков австралийцам, которые с третьей строчки вышли в стыковые матчи. Напрямую в финальную часть турнира, которая пройдет в России, от зоны Азии вышли команды Ирана, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.