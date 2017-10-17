Две шайбы Кучерова принесли "Тампе" победу в матче НХЛ с "Детройтом"

ТАСС, 17 октября. Клуб "Тампа-Бэй" обыграл "Детройт" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил две шайбы, отличившись в шестом матче сезона подряд.

В составе "Тампы" шайбы забросили Тайлер Джонсон (10-я минута) и Кучеров (11, 42). У "Детройта" отличились Джастин Абделькадер (23) и Майк Грин (37). В обоих случаях с заброшенными шайбами Кучерову отдавал результативные передачи капитан "Тампы" Стивен Стэмкос, в моменте с третьей шайбой команды Кучерову ассистировал российский форвард Владислав Наместников.

Первый гол Кучерова в матче с "Детройтом"

This won’t be the last time he changes NHL history books.



Never change, Kuch. #TBLvsDET pic.twitter.com/vB83MSMx3v — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 17 октября 2017 г.

Кучеров провел на льду 20 минут 4 секунды, отметившись также шестью бросками по воротам "Детройта". Другой российский нападающий "Тампы" Наместников сыграл в матче 16 минут 26 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести четыре броска и провести силовой прием. Россиянин Михаил Сергачев нанес один бросок за 8 минут и 37 секунд на площадке в составе "Тампа-Бэй".

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по воротам. Лучшим игроком матча был признан Кучеров, второй звездой стал Абделькадер, третьей - Джонсон.

Кучеров продлил свою результативную серию до шести матчей, он забрасывал шайбы во всех играх сезона-2017/18. За последние 30 лет Кучеров стал всего лишь четвертым игроком, сумевшим забросить шайбы в шести стартовых мачтах регулярного чемпионата. Ранее подобное удавалось Стивену Айзерману, Марио Лемье и Кейту Ткачуку. Всего на счету 24-летнего Кучерова теперь 10 очков (7 шайб + 3 передачи) в шести встречах, кроме того, его гол в третий раз в сезоне принес победу команде.

Клуб "Тампа-Бэй" поднялся на первое место в Восточной конференции, выиграв пятый матч из шести (10 очков). "Детройт" потерпел второе поражение в шести играх и занимает шестое место, имея в активе 8 очков. В следующем матче в ночь на среду "Тампа-Бэй" на выезде сыграет против "Нью-Джерси", 18 октября "Детройт" также в гостях встретится с "Торонто".