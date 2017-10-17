"Мальме" выиграл 20-й титул чемпиона Швеции по футболу

ТАСС, 17 октября. Клуб "Мальме" завоевал титул чемпиона Швеции по футболу 2017 года за три тура до окончания первенства.

В матче 27-го тура футболисты "Мальме" обыграли "Норрчепинг" со счетом 3:1. Эта победа позволила "Мальме" увеличить отрыв от идущего вторым клуба АИК на 10 очков.

"Мальме" в 20-й раз в истории стал чемпионом Швеции. В составе "Мальме" титул выиграл бывший футболист российского ЦСКА Карлос Страндберг, сыгравший 7 матчей в чемпионате Швеции 2017 года, в которых забил один гол.

SVENSKA MÄSTARE 2017! pic.twitter.com/fG5Ex9MJDD — Malmö FF ⭐⭐ (@Malmo_FF) 16 октября 2017 г.