"Мальме" выиграл 20-й титул чемпиона Швеции по футболу

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ТАСС, 17 октября. Клуб "Мальме" завоевал титул чемпиона Швеции по футболу 2017 года за три тура до окончания первенства.
В матче 27-го тура футболисты "Мальме" обыграли "Норрчепинг" со счетом 3:1. Эта победа позволила "Мальме" увеличить отрыв от идущего вторым клуба АИК на 10 очков.
"Мальме" в 20-й раз в истории стал чемпионом Швеции. В составе "Мальме" титул выиграл бывший футболист российского ЦСКА Карлос Страндберг, сыгравший 7 матчей в чемпионате Швеции 2017 года, в которых забил один гол.
SVENSKA MÄSTARE 2017! pic.twitter.com/fG5Ex9MJDD— Malmö FF ⭐⭐ (@Malmo_FF) 16 октября 2017 г.