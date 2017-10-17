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Нападающий "Тампы" Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
17 октября, 8:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В матче против "Детройта" российский форвард забросил две шайбы

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Тампы- Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В ночь на вторник "Тампа" со счетом 3:2 обыграла "Детройт" на выезде и вышла на первое место в таблице Восточной конференции. Кучеров оформил дубль. Россиянин забрасывал шайбы во всех шести матчах текущего сезона. Всего на счету Кучерова 10 очков (7 шайб + 3 результативные передачи), он занимает четвертое место в списке бомбардиров текущего сезона.

Второй звездой дня стал российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, отразивший 29 из 31 броска по своим воротам.

Канадский защитник "Детройта" Майк Грин, отметившейся заброшенной шайбой, признан третьей звездой дня.

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