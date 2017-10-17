Кучеров заявил, что хочет помогать "Тампе" побеждать и ему не важны голевые серии

ТАСС, 17 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Никита Кучеров не думает о своих результативных сериях, а просто хочет помогать своей команде побеждать. Слова спортсмена приводит официальный сайт лиги.

В ночь на вторник благодаря дублю Кучерова "Тампа" со счетом 3:2 обыграла "Детройт" на выезде и вышла на первое место в таблице Восточной конференции. Россиянин забрасывал шайбы во всех шести матчах текущего сезона. За последние 30 лет Кучеров стал четвертым игроком, сумевшим забросить шайбы в шести стартовых играх регулярного чемпионата.

"Я не думаю о результативных сериях. Я просто хочу помогать нашей команде. Победы, которые мы сейчас одерживаем, сильно помогут нам в течение всего сезона", - сказал Кучеров.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский во встрече против "Детройта" отразил 29 из 31 броска по своим воротам. Василевский защищал ворота во всех шести матчах сезона, в пяти матчах "Тампа" побеждала. "Он очень важен для нас, - отметил игру россиянина главный тренер команды Джон Купер. - Мы не всегда хорошо выглядели в этих шести встречах, но Василевский сохранял нас в игре каждый раз, когда у нас не ладилось".

Всего на счету 24-летнего Кучерова 10 очков (7 шайб + 3 передачи) в шести встречах текущего сезона, кроме того, его гол в третий раз в сезоне принес победу команде. Кучеров с семью шайбами вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину (9). Также Кучеров занимает четвертое место в списке бомбардиров лиги.